وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقدًا مع شركة التطوير الرياضي، وذلك لتقديم الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل لبرنامج التعليم المستمر، الذي تقدمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للمدربين الوطنيين، حيث تحتسب الساعات للدارسين ضمن البرنامج.وأكدت اللجنة أن المجال لا زال مفتوحًا لبقية الشركات للتقديم لتوقيع اتفاقيات أخرى، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة للمدربين الوطنيين.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق عن فتح التقديم أمام الشركات المختصة والمصرح لها في تقديم الدورات وورش العمل لبرنامج التعليم المستمر، الذي يقام بهدف تطوير مدربي كرة القدم.