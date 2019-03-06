إشارة إلى ما تم تداوله بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن التشويه والتخريب الذي طال أجزاء من مقر جادة محايل بعد انتهاء فعاليات «صدر الكرامة»، شكَّل محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الموقع وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، واتضح أنه في أجزاء من البنرات الخارجية التي تم وضعها كساتر خارجي للمعارض المصاحبة خلال إقامة الفعاليات.وقامت بلدية محايل بإصلاح ومعالجة الأضرار الناتجة عن ذلك التخريب، وصيانة وتهيئة الموقع، ضمن المهام التي تنفذها بلدية محايل لخدمة المحافظة وأبنائها.وشددت بلدية محايل على أهمية المحافظة على الممتلكات والمرافق العامة والعناية بها، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة أو ضرر أو تشويه أو تخريب يطال المرافق العامة عبر الهاتف المجاني (940) الذي يعمل على مدار الساعة.