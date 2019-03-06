اجتمع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، اليوم (الأربعاء)، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.وقال السلمي: «تشرفت اليوم بالاجتماع مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية خميس الجهيناوي في مقر الجامعة العربية».وأوضح أنه شرح لوزير شؤون الخارجية التونسي أهم الموضوعات التي يرى البرلمان العربي عرضها على القمة العربية القادمة في الجمهورية التونسية، والتي يتطلع البرلمان العربي لأن تكون قمةً للتضامن العربي.