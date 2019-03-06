أعلنت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء عن بدء إجراءات الحجز في مشروعين سكنيين جديدين بمحافظة جدة يوفران 2400 وحدة سكنية «تحت الإنشاء»، وذلك لتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وتلبيةً لاحتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية.وتشمل المشروعات التي أعلنت عنها الوزارة اليوم مشروع «فينان» والواقع شمال جدة وعلى مساحة 171,250مترا مربعا، وتحديدًا شمال جدة بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مقربة من طريق المدينة المنورة، حيث سيتم من خلاله توفير 1407 وحدات سكنية من نوع شقة، وتتميز بتنوع التصاميم والنماذج التي يقدمها المشروع حيث تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 245 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح تبدأ من 1069 ريالا، ويضم المشروع مرافق خدمية متكاملة وحدائق عامة ومساجد، إضافة إلى مواقع مخصصة للمدارس.ويقع المشروع الآخر «الجوهرة ريزيدينس» أيضاً شمال محافظة جدة ويتميز بجودة التصميم واستراتيجية الموقع الذي يقع بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مساحة تتجاوز 98 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 990 وحدة سكنية من نوع شقق، ويعرض المشروع نموذجين لتصاميم الوحدات السكنية التي يقدمها وتبدأ أسعارها من 488 ألف ريال، كما يتميز المشروع، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي بتكامل البنية التحية، وتوفير الخدمات من مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للمدارس، وروضات الأطفال والمراكز الصحية، كما يضم المشروع مساحات للمسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، والمراكز التجارية.يذكر أن برنامج «سكني» يواصل حالياً بناء وتنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً في 16 مدينة في مختلف مناطق المملكة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تتميز بأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، بضمانات وجودة عالية في التنفيذ، بالإضافة لإيجاد الشراكات مع المطورين العقاريين ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك لتسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.ويستهدف «سكني» تسريع التملّك والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان «أحد برامج رؤية المملكة 2030»، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر لتلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة، علماً أن البرنامج أعلن هذا العام 2019 عن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، ويمكن الاطلاع على جميع الخيارات والحلول التي يقدمها البرنامج، إضافة إلى المشاريع التي ينفذها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط:Sakani.housing.sa.