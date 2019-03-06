استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة، أمس (الثلاثاء)، حسن بن عيسى الشاعر البوعينين، بمناسبة حصوله على المركز الأول في كأس ولي العهد للخيل الإنتاج، يرافقه مدير عام ميدان الفروسية بالجبيل راشد بن غانم القحطاني، ومدرب الجواد، وفريق عمل اسطبل البوعينين.وهنأ الأمير أحمد بن فهد في بداية اللقاء الفارس البوعينين على تحقيقه للمركز الأول في كأسٍ غاليةٍ على الجميع، مؤكداً أن الفوز بكأس ولي العهد إنجازٌ يُسجل ويحسب لمن يُحققه، وأن استلام الكأس من يد ولي العهد شرفٌ حظي به المالك.وتمنى نائب أمير المنطقة للبوعينين التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكداً أن الفرسان يطمحون دائماً للمزيد من البطولات والإنجازات؛ ولتحقيق ذلك لابد من المثابرة لحصد المزيد من الألقاب، مشيراً إلى أن الفروسية تُعلِّم العزم والإصرار والإقدام والشجاعة.وأعرب البوعينين عن الشكر الجزيل لنائب أمير المنطقة الشرقية على هذا الاستقبال، مؤكداً أن لقاءه والاستماع إلى كلماته التوجيهية المُحفِّزة شرف ودافع لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات وحصد الألقاب.