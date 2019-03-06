أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات العمل العربي المشترك ومحور اهتماماته، مشددًا على مواصلة المملكة العربية السعودية الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني.وأكد في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (151) التي بدأت بمقر الأمانة للجامعة، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة تقف مع كل جهد مُخلص يسعى لإيجاد حل سياسي يحفظ وحدة سورية ومؤسساتها وفقاً لمقررات جنيف وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، داعيًا الأشقاء في ليبيا إلى الحرص على بناء الدولة ومؤسساتها والحفاظ على مقدراتها، وتحصينها من التدخل الخارجي، والتصدي للجماعات الإرهابية، وبذل الجهود الحثيثة من أجل إنهاء هذه الأزمة.ولفت قطان إلى أن المملكة حرصت ولا زالت تحرص على الاستقرار في اليمن الشقيق، وتؤيد مساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اجتماعات ستوكهولم. مؤكداً مواصلة المملكة الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني الذي تجاوز منذ بداية الأزمة أكثر من 13 مليار دولار، آخرها تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م.