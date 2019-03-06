استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعدد من مديري الجمارك في المنافذ بالمنطقة.واطلع الأمير أحمد بن فهد على أبرز مشاريع تطوير وتأهيل منافذ المنطقة الشرقية، وأبرز الخدمات التي تُقدمها الجمارك للمواطنين والمقيمين، موجهاً بمضاعفة الجهود وتسهيل الإجراءات، ومنوهاً بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة قطاعات الدولة ومن بينها الهيئة العامة للجمارك، وتوفير كل ما تحتاج إليه لخدمة المواطنين والمقيمين.من جهته، أعرب محافظ الهيئة العامة للجمارك عن سعادته بلقاء نائب أمير المنطقة الشرقية، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله أن يمده وكافة زملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء الوطن.