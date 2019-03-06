التقى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، ضمن جولته التي يقوم بها على الوزارت لمناقشة ملفات تعنى بالمنطقة.وفي بداية اللقاء، رحَّب الوزير آل الشيخ بأمير منطقة الجوف، داعياً الله له بالتوفيق والسداد في خدمة المنطقة وأهلها.ونوَّه الأمير فيصل بن نواف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لخدمة بيوت الله والقيام عليها، الذي تترجمه الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، وجهودها في كل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة، وما يُقام بها من برامج دعوية وإرشادية بما يسهم في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ممثلاً بفرع الوزارة في المنطقة.كما أشاد بمتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المتواصلة لكل ما يهم عمل فرع الوزارة في منطقة الجوف والمكاتب التابعة له بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، والعمل المتواصل لتحقيق مزيد من التطور في كافة الأعمال التي يقوم بها الفرع، إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم المشاريع الجاري تنفيذها من قِبل الوزارة في المنطقة، والخطط المستقبلية لها.من جهته، أكد الوزير آل الشيخ اهتمام الوزارة بكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله تعالى، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والعمل على تلبية جميع حاجاتها، مبرزاً ما يحظى به الفرع من متابعة أمير المنطقة ونائبه، ودعمهما ومؤازرتهما لجهود الوزارة في المنطقة، والمكاتب التعاونية، ومراكز الدعوة والإرشاد، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، مؤكداً أن ذلك يأتي متسقاً مع الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة وفروعها بكافة مناطق المملكة من ولاة الأمر، الذين لا يألون جهداً في خدمة الإسلام ودعم العمل الإسلامي في كافة مجالاته داخل المملكة وخارجها.وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وحرص أمير منطقة الجوف على دفع عجلة التنمية في المنطقة في شتى المجالات، والعمل على تحقيق طموحات أبناء منطقة الجوف وفق تطلعات القيادة الحكيمة.