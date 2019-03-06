شدد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، على أهمية جاهزية واستعداد كافة الجهات المعنية لموسم الحج القادم 1440، لتنفيذ ما وُضع من خطط وبرامج تشغيلية، واستثمار الخبره المتراكمة في شتى المجالات البشرية والمادية لإنجاح موسم الحج القادم، إضافة إلى تكثيف الجاهزية خلال ما تبقى من موسم العمرة وذروته في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجَّه بتقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج والزيارة في المنطقة، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج الماضي جاء في إطار الاستعدادات المبكرة التي قامت بها الجهات المعنية، وتضافر الجهود بين كافة قطاعات الدولة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.واطلع أمير منطقة المدينة المنورة على إحصاءات ومؤشرات أعداد المعتمرين التي أعدتها الإدارة العامة لشؤون الحج والزيارة بإمارة المنطقة، عقب ذلك، استُعرضت الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأصدرت اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.