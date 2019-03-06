دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) توزيع 2100 سلة غذائية، تزن 155 طناً و400 كيلوغرام، للنازحين والمتضررين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.وقال وكيل محافظة الحديدة لشؤون النازحين هشام العزعزي إن هذه المشاريع الإنسانية ليست بغريبة على مركز الملك سلمان للإغاثة، فقد سبق للمركز توزيع سلال غذائية لنازحي الحديدة في محافظات عدن ولحج والضالع، مقدماً خالص شكره للمملكة ممثلة بالمركز على هذه الوقفة الإنسانية النبيلة التي سيقدرها أهالي الحديدة.وأكد مدير مكتب تنسيق ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمحافظة عدن أحمد عماد بن هامل أن هذا المشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع الأمن الغذائي بمحافظة الحديدة والذي يستهدف قرى الطور والجاح الأسفل والفازة في مديرية بيت الفقيه.ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعاً.