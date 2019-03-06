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صور

صور

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) مشروع تطوير محطة مياه الشرب لمديريتي الحوطة وتبن في محافظة لحج.ويشتمل المشروع على مختبر متكامل مزود بجميع الأجهزة بهدف الفحص والتنقية، وورشة لصيانة المعدات.وتعد محطة المياه الواقعة في منطقة «مغرس ناجي» المحطة الوحيدة المغذية مياهها لمديريتي الحوطة وتبن البالغ تعداد سكانها 120 ألف نسمة.ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية بالقطاعات الحيوية في عدد من المحافظات اليمنية تلبية للحاجة الإنسانية الملحة للشعب اليمني.