شاركت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلةً في مركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والمناظير في أكبر وأحدث مؤتمر وتجمع طبي في الشرق الأوسط، يختص في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة للكبار والأطفال تحت رعاية الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، وجمعية أمراض الكبد السعودية وجمعية أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال.وتميز المركز بمشاركات مختلفة تمثلت في اللجان التحضرية، ولجان التنظيم وكذلك رئاسة عدد من جلسات النقاش العلمية، حيث اشتملت أوراق وأبحاث علمية حديثة في نفس المجالات الطبية نالت إعجاب الحضور بثلاثة عناوين أولها: (مخرجات ومضاعفات عمليات بالونة المعدة لعلاج السمنة)، وثانياً: بعنوان (مخرجات ونجاح علاج السمنة المفرطة الشديدة بمرحلتي بالونة المعدة السنوية قبل عملية التكميم)، وأخيراً (نتائج الفحص المبكر لسرطان القولون بمنطقة مكة المكرمة).كما شارك المركز ب٦ محاضرات متنوعة ورئاسة عدد من الجلسات العلمية والتي ناقشت:١- أحدث التطورات في علاج الوباء الكبدي(ج) قدمها الدكتور عدنان الزنبقي٢- نقاش علمي في تحديات علاج الوباء الكبدي (ب) قدمها الدكتور عبدالعزيز طاشكندي٣- أحدث العلاجات والتحديات في تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض حساسية الجهاز الهضمي والكبد قدمها الدكتور محمد خان٤ - أحدث العلاجات في أمراض الإلتهابية الذاتية المزمنة للجهاز الهضمي قدمها الدكتور ياسر مير عالم٥ - دور ونجاح عمليات السمنة في علاج أمراض الكبد الدهنية قدمها الدكتور علي المنتشري٦- أحدث التطورات و أهمية التشخيص بالأشعة لأورام الكبد قدمها الدكتور المأمون جستنية.والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي يناقش أحدث التطورات في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والذي يعد من أكبر المؤتمرات بالشرق الأوسط حضره اكثر من 2000 طبيب وطبيبة، بوجود محاضرين من حول العالم (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، الصين، كوريا، سنغافورة وماليزيا) لاكتساب وتبادل الخبرات والتجارب حول اخر مستجدات أمراض الجهاز الضمي والمناظير.