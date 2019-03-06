تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة، لقاء مفتوحًا مع الدكتور محمد بن عبدالله السلطان، نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لمناقشة أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الممارسين الصحيين بالأحساء، وذلك يوم (الأحد) بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة البرامج والنشاطات التي تنفذها اللجنة في إطار رسالتها ورؤيتها، التي تهدف إلى تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الصحي الخاص، وتحسين وتطوير أداء وكفاءة قطاع الرعاية الصحية الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بدوره، فضلًا عن المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاص بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأكد مالك بن عبدالعزيز الموسى رئيس اللجنة على دور الهيئة في تحقيق الأمن الصحي الوطني، من خلال ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص في المملكة، مثمنًا برامجها وخططها وتعاونها المستمر للعناية بالممارسين الصحيين والاستماع لمشكلاتهم والعقبات التي تواجههم، من أجل تقديم خدمة مهنية راقية تساعد في تحقيق رسالة الهيئة، في حماية وتعزيز صحة المجتمع ورعاية المرضى بإنسانية وكفاءة.

يُشار إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/2/1413 هـ، وهي هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية، مُناط بها مهام الإشراف على البرامج التدريبية والتخصصية والمهنية في المجال الصحي، وتقويمها وتأهيل المتدربين بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها، وتطبيق نظم الجودة النوعية المتعلقة بذلك.