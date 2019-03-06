نظمت شعبة الهندسة الصناعية بالهيئة السعودية للمهندسين، يوم الهندسة الصناعية «لمحات عن مجالات الهندسة الصناعية»، بالتعاون مع الجمعية السعودية للهندسة الصناعية وهندسة النظم، وبالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكتبة الملك فهد العامة بجدة.وشارك في أعمال يوم الهندسة الصناعية كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز، وإذاعة جدة، ومعهد التصنيع المتقدم بجامعة الملك سعود، والوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمكتبة الملك فهد العامة، والجمعية السعودية للهندسة الصناعية وهندسة النظم، وعدد من المختصين في مجال الهندسة الصناعية، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وعدد من الأكاديميين والطلاب.وألقى وكيل معهد التصنيع المتقدم للبحث العلمي والتطوير بمعهد التصنيع المتقدم بجامعة الملك سعود رئيس شعبة الهندسة الصناعية عضو إدارة الجمعية السعودية للهندسة الصناعية وهندسة النظم الدكتور محمد القحطاني، كلمة نيابة عن مدير جامعة أم القرى رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للهندسة الصناعية وهندسة النظم الدكتور عبدالله بافيل، رحب فيها بالحضور، وأوضح أهمية مهنة الهندسة الصناعية ودورها في التنمية الصناعية في مختلف المجالات الاقتصادية لتنوع مصادر الدخل الوطني المتوافقة مع رؤية المملكة؛ لما يقدمه هذا التخصص من خبرات ومهارات في تحليل وتصميم وتشغيل أنظمة الإنتاج الصناعي والخدمي.وألقى الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري كلمة أكد فيها تميز مهنة الهندسة الصناعية وأهميتها للمجتمع كونها من المهن سريعة النمو، وقدم مختصون محاضرات منوعة حول دور المهندس الصناعي والتطبيقات العملية للمهندس الصناعي في مجال الجودة ونظام إدارة السلامة الفعال والتحكم بالمخاطر، وشارك مجموعة من رياديي الأعمال قصص نجاحهم في رحلة المهندسين، وجرى تكريم المشاركين بدروع تذكارية.