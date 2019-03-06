صور

صور

صور

صور

أسفرت حادثة مرورية وقعت اليوم (الأربعاء) بين مركبة وشاحنة على جسر الملك فهد بالجانب البحريني باتجاه المملكة العربية السعودية، عن اندلاع حريق ووفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين وفقا للمعلومات الأولية التي أوردتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر حسابها في «تويتر».وأوضحت المؤسسة أنه نتيجة لاصطدام المركبة والشاحنة عند الساعة 6:30 صباح اليوم، فقد تسبب ذلك في إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة مدة ساعة واحدة، مع بطء في الحركة بسبب معالجة موقع الحادثة حفاظا على سلامة المسافرين.وأفاد مرور البحرين بوقوع حادثة سير على جسر الملك فهد باتجاه السعودية بين مركبة وشاحنة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة بليغة لاثنين آخرين.ودعت المؤسسة الله أن يرحم المتوفيين، راجية الشفاء للمصابين والسلامة للجميع.