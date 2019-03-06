تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأسبوع الرابع، فحص وترقيم وإصدار بطاقات المشاركة والملكية ونقل الملكية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض، حيث أنهت 80 فرقة بيطرية مشاركة فحص وترقيم أكثر من 6822 رأساً من الإبل منذ انطلاق المهرجان.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم قاسم، أن الفِرَق البيطرية تمكنت من فحص وترقيم أكثر من 4532 رأساً خلال الأسبوع الرابع من المهرجان، بينما أنهت فحص وترقيم أكثر من 2290 رأساً خلال الأسابيع السابقة.

وأضاف القاسم، أنه تم خلال الفترة من 20 وحتى 26 جمادى الأولى، إصدار بطاقات مشاركة لـ 236 رأساً، إضافة إلى إصدار بطاقات ملكية ونقل ملكية لنحو 292 رأساً من الإبل، مشيراً إلى أنه تم استبعاد 26 حالة، وتم اكتشاف 468 حالة مرضية مختلفة، مشيراً إلى أنه تم إجراء عملية جراحية لـ 8 حالات، وتم التعامل مع 5 حالات طارئة من الإبل المشاركة، بينما بلغ عدد العينات في المختبر 35 عينة. وبين القاسم، أن فرق الإرشاد البيطري وزعت نحو 194 نشرة توعوية، وتعاملت مع 31 استفساراً مختلفاً، وبلغ عدد زوار مركز الإرشاد البيطري خلال الأسبوع الماضي حوالي 100 زائر.

ودعا قاسم، في حالة وجود إصابات أو ظهور أعراض مرضية للإبل، إلى سرعة التواصل على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ: 8002470000، أو زيارة العيادة البيطرية بموقع المهرجان، مشيراً إلى أن الوضع الصحي العام للإبل مستقر بفضل الله.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في المهرجان، من خلال تقديم خدمات التسجيل، والترقيم، والتشخيص، وخدمات الرعاية البيطرية، والفحوصات المخبرية، والإرشاد البيطري، والكشف عن مخالفات الرفق بالحيوان لمزايين الإبل المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة بحق جميع المخالفين.