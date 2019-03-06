يناقش 415 متحدثاً وخبيراً في طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، أحدث ما توصل إليه الطب في أمراض وعلوم وجراحة القلب بالشراكة مع أعرق الجمعيات العلمية العالمية المختصة بأمراض القلب، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جمعية القلب السعودية هذا العام في دورته الثلاثين الذي تنظمه الجمعية يوم غد (الخميس) في فندق كراون بلازا الواقع في مدينة الرياض.

وأوضح رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور هشام الفالح في مؤتمر صحفي أمس أن المؤتمر سوف يتحدث فيه 240 متحدثا من المملكة العربية السعودية و 25 متحدثا دولياً من ست قارات. وقال الفالح إن المؤتمر سيتضمن 73 محاضرة تشمل تقديم 6 ورش عمل بين مختلف مجاميع العمل التابعة للجمعية والجمعيات الدولية مثل الكلية الأمريكية للقلب (ACC)،, الجمعية الأوروبية للقلب (ESC)، مجموعة مستشفيات هيوستن ميثودست للرعاية الصحية (HMG)، كليفلاند كلينك (Cleveland Clinic)، الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي(ASNC)، الجمعية الأوروبية لتصوير القلب والأوعية الدموية (EACVI) وغير ذلك، كما يشمل المؤتمر أكثر من 67 محاضرة علمية في 17 تخصص دقيق من تخصصات القلب، كما سيتم استعراض 89 ورقة علمية تعكس أبحاث علمية محلية وعالمية في كل ما يخص علوم وامراض القلب.



وأوضح الفالح أن المؤتمر يناقش عددا من المحاور منها (الخدمات الصحية الإلكترونية في مجال الرعاية القلبية الوعائية) حيث سيعكس هذا المحور في البرنامج العلمي وفي الجلسة الرئيسية حيث سيتحدث ثلاثة من كبار الخبراء في الرعاية الصحية الإلكترونية عن التطبيقات الحالية والمستقبلية للخدمات الإلكترونية في الرعاية القلبية والصحية بصفة عامة ومترتبات التقنيات الجديدة على سوق العمل في الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن أطباء القلب والمستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية في العالم اليوم باتت تستخدم الذكاء الاصطناعي في مساعدة الطبيب في تشخيص حالة المريض، كما أن هناك تطبيقات إلكترونية كثيرة بدا استخدمها في علاج أمراض القلب وسيتم مناقشة ذلك بتوسع في الموتمر.



وقال الفالح ان ما يميز المؤتمر هذا العام استضافة جمعية القلب السعودية للمنتدى الخامس للجمعية السعودية لأمراض القلب التداخلي (SACIS) مشاركاً معها في هذا الحدث العلمي المميز. كما شدد الفالح على أهمية الوقاية من أمراض القلب خصوصا في إعداد الحالة المصابة والمتوقع مضاعفتها خلال الخمس السنوات القادمة. وتوقع الفالح أن يستوعب المؤتمر أكثر من 5500 مشارك من العاملين في مجال طب القلب وأمراض الاوعية الدموية من الراغبين في حضور المؤتمر والاستفادة مما يطرح فيه من أوراق عمل تقدم في 7 قاعات ضخمة للمحاضرات يوميا وبشكل متزامن.

من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الدكتور محمد بالغيث أن مايميز هذا الموتمر هو مشاركة جمعيات القلب الأمريكية و الأوروبية، حيث سيتم اطلاع جميع المشاركين على آخر ما توصل إليه الطب في علاج أمراض القلب. وقال أن الجمعية دربت العام 150 الف شخص على حالات الانعاش الرئوي القلبي في المملكة.