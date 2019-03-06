يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على تقديم مبادرات وبرامج متعددة بالتعاون مع عدة جهات حكومية وغير حكومية ذات علاقة من أجل رفع كفاءة الإستهلاك وإبراز دور وأهمية ترشيد الطاقة وايجاد الحلول المناسبة للحد من الهدر الناجم عن سوء الاستهلاك.

ويعد تأهيل وتنمية الكوادر والقدرات المحلية في مجال كفاءة الطاقة ضمن مبادرات المركز، حيث ينظم عدة دورات تدريبية احترافية في مجال إدارة وكفاءة وتدقيق الطاقة بالشراكة مع منظمات عالمية مثل جمعية مهندسي الطاقة الأميركية (AEE) تشمل دورة مدير طاقة معتمد(CEM)، ودورة مدقق طاقة معتمد(CEA)، ودورة أخصائي قياس وتحقق(CMVP)، فضلاً عن دورات حفظ الطاقة في المباني والمصانع التي تقدم بشكل مجاني للكفاءات الهندسية الوطنية وأيضاً تنظيم الدورات التحضيرية للشهادات الإحترافية.

وفي هذا الصدد وقع المركز مؤخراً مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لتمكين الكفاءآت الوطنية من مهندسين وفنيين للحصول على شهادات احترافية عالمية في مجال كفاءة الطاقة يقدمها المركز وبتعويض من قبل الصندوق يصل إلى نحو 80% للمستفدين المجتازين للاختبارات والحاصلين على الشهادة المهنية، حيث ينبغي على المتدرب اجتياز الاختبارات الخاصة التي يعقدها المركز مع توفر الخبرة اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد من قبل جمعية مهندسي الطاقة الاميركية (AEE)، وعقب ذلك يقوم بتقديم طلب التعويض عن تكاليف الدورة حسب النظام المتبع في هدف للتعويض عن الشهادات المهنية الموقع الإلكتروني الخاص بهدف.

وبلغ عدد البرامج الاحترافية المقدمة (57) برنامجاً تدريبياً متنوعاً في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة، كما وصل عدد المستفيدين أكثر من 900 مستفيد من عدة جهات في مختلف مدن المملكة، وتم تأهيل واعتماد 268 مختصاً من قبل الجمعية الأمريكية لمهندسي الطاقة (AEE).

كما اهتم المركز بتأهيل طلاب الكليات الهندسية في الجامعات والكليات التقنية والمهنية في مجال كفاءة الطاقة، حيث تم استحداث منهج كفاءة الطاقة لطلاب الكليات الهندسية في عدد من الجامعات السعودية شملت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد وجامعة القصيم، وجامعة تبوك، وجامعة الطائف، وجامعة الملك خالد، وجامعة جدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين في البرنامج 382 طالباً، منذ عام 2016 ومن المبادرات أيضاً، العمل على استحداث منهج عن كفاءة الطاقة لطلاب الكليات التابعة لمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.