يرعى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، الملتقى التوعوي الأول لقيادة المرأة للسيارة، في الفترة من 3-7 رجب 1440هـ الموافق 10-14 مارس 2019م تحت شعار( نحو قيادة إيجابية آمنة)، الذي تنظمه الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، بصالة المعارض المجاورة لمجمع كليات البنات في سكاكا.

ويهدف الملتقى إلى تعزز الوعي لدى المرأة السعودية بأساليب ومهارة قيادة السيارة، وتثقيفها بأهم أسس وقواعد القيادة الإيجابية الآمنة، وسبل السلامة، وتبصيرها بضوابط ولوائح وأنظمة المرور والسلامة، حيث سيتم تناول محاور عدة من أهمها الوعي المعرفي بضوابط وأنظمة المرور والسلامة، والاستعداد النفسي والاجتماعي لقيادة المرأة للسيارة، بالإضافة إلى خطوات تفعيل قيادة المرأة للسيارة، وكذلك استخدامات التقنية الحديثة في السلامة المرورية.

ويصاحب الملتقى معرض توعوي يشتمل على العديد من المعروضات والمحتويات التي تعزز الوعي المعرفي بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة وكذلك التثقيف بقواعد السلامة المرورية، وذلك من خلال الكتيبات واللوحات وشاشات العرض وأجهزة المحاكاة وغيرها من الوسائل التي يتضمنها المعرض.

كما سيشهد الملتقى عدداً من الجلسات التي تشتمل فعالياتها على محاضرات توعوية عن دور المرأة في القيادة الآمنة، مفاهيم السلامة المرورية، وقيادة المرأة للسيارة في ضوء الشريعة الإسلامية، والاستعداد النفسي لقيادة المرأة للسيارة، وأثر قيادة المرأة للسيارة على التنمية المستدامة والسلامة المرورية، حيث سيقدم مضامين هذه الجلسات نخبة من المختصات والمختصين، يتناولون مفهوم التربية المرورية في المناهج التعليمية، والجوانب القانونية المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة، وغيرها من المحاضرات الهادفة لتعزيز الوعي المروري لدى المرأة وتكريس مفاهيم القيادة الآمنة، وتعزيز الوعي بوسائل السلامة المرورية، ويشارك في تلك الجلسات عدد من منسوبي إدارة المرور، والجمعية السعودية للسلامة المرورية، وجامعة الجوف، كما سيصاحب الملتقى عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية التي تعزز مفهوم السلامة المرورية والقيادة الآمنة، وتجسد أهداف ورسالة الملتقى.

ورفع مدير الجامعة أ.د/ إسماعيل البشري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على تكرمه برعاية الملتقى استمراراً لدعمه ورعايته للجامعة وحرصه على إكمال مسيرتها ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهم الله، وأكد الدكتور البشري مُضي الجامعة بخطوات واثقة تترجم دعم القيادة ومتابعة وتشجيع أمير المنطقة و وزير التعليم.

رباط موقع الملتقى :

http://www.ju.edu.sa/dwc