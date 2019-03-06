وقعت وزارات الصحة والدفاع والداخلية 5 اتفاقات تدعم نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة، في إطار جهودها لتحقيق التواصل مع الشركاء والجهات ذات العلاقة والتعريف بإستراتيجية الشركة لتنظيم الشراء الموحد بما يسهم بتطوير الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءة الإنفاق الحكومي.وشهد الحفل السنوي الذي أقامته الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة يوم أمس (الثلاثاء) في الرياض، توقيع 5 اتفاقات منها اتفاقان مع وزارة الصحة ونصا على تخصيص ميزانيات المشتريات الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة إلى شركة نوبكو، ونقل ملكية المخازن الطبية الرئيسية التابعة لوزارة الصحة إلى شركة نوبكو، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة مشروع نقل سلاسل الإمداد والتموين الطبي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الدفاع إلى شركة نوبكو، واتفاق لتعزيز التعاون المشترك بين مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وشركة نوبكو، واتفاق آخر مع مستشفى قوى الأمن لتطبيق منصة السوق الإلكتروني.