أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات في 4 مطارات خلال فبراير الماضي ارتفعت بمقدار 1% لتصل إلى 74%، بدلا من 73% الشهر الماضي.وبينت في تقرير لها أمس (الثلاثاء)، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض سجل ارتفاعاً بنحو 3%، ليصل مستوى الرضا إلى 76% مقارنة بـ73% في يناير الماضي، كما ارتفعت النسبة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بنحو 1%، لتصل إلى 78% مقارنة بـ77% في يناير، بينما بقيت النسبة على حالها مثل الشهر الماضي في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مسجلة 59%، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام مسجلة 76%.ولفتت الهيئة، ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، إلى أنها تنفذ جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.