استحدثت محافظة جدة بريداً إلكترونياً خاصاً لاستقبال بلاغات وشكاوى مخالفات التوطين، يتمكن من خلاله المواطنون والمقيمون من تقديم الشكاوى عن هذه المخالفات. وأكدت لجنة التوطين بمحافظة جدة دعم ومتابعة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز لأنشطة التوطين بالمحافظة لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل وتدريبهم وتأهيلهم.يذكر أن لجنة التوطين بمحافظة جدة قامت بتوفير العديد من الوظائف للمواطنين والمواطنات ومتابعة تنفيذ برامج التوطين في الأنشطة التي تم توطينها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تكامل الجهود مع الجهات المختصة.ولفتت إلى أنه يمكن تقديم بلاغ أو شكوى عن مخالفات التوطين على البريد الإلكتروني tawteen@jed.gov.sa.