اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن اتفاقات التعاون تجسد تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البناء لما فيه الصالح العام ووضع إطار للتعاون المشترك بين الأطراف لإثراء العمل المجتمعي.جاء ذلك إثر رعايته أمس توقيع اتفاق في مكتبه بالإمارة بين فروع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة وغرفة الشرقية، لرفع مستوى الوعي والتثقيف من خلال الملتقيات وورش العمل التطويرية بين تلك الجهات، واحتواء المواهب الوطنية ورفع مستوى الوعي لدى أبناء وبنات الوطن.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن مذكرات التفاهم تهدف لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المسؤولية الاجتماعية وبالذات فيما يخص أبناء وبنات المجتمع المتعافين من المخدرات والخارجين من السجون وتطوير الخدمات لهم بشكل عام في جميع المجالات، والمساهمة لإيجاد فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص.من جهة ثانية، يرفد أمير المنطقة الشرقية سوق العمل اليوم بـ 22141 خريجاً وخريجة خلال رعايته احتفالية تخريج الدفعة الـ40 من جامعة الملك فيصل للعام الجامعي 1439 /‏‏ 1440هـ، وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية بالهفوف.وذكر عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان أن إجمالي عدد خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم هذا العام من نظام البكالوريوس بلغ 22141 خريجا وخريجة منهم 1971 خريجا و5264 خريجة من برامج الانتظام، و8994 خريجا، و5912 خريجة من برامج الانتساب المطور.من جهته، أفاد عميد الدراسات العليا الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي بأن عدد خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم هذا العام من برامج الدراسات العليا بلغ 105 خريجين، و207 خريجات.من جهة أخرى، استقبل الأمير سعود بن نايف في مكتبه بديوان الإمارة أمس سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها فرص تعزيز العلاقات بما يحقق تطلعات قيادة البلدين الصديقين.