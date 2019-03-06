شدد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية ببريدة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود على أهمية أن تراعي الخطة الإستراتيجية لجمعية البر الخيرية التوجه نحو التنمية الاجتماعية للمستفيدين بدلاً عن الرعوية، معتبراً التخطيط الإستراتيجي من أهم العمليات الإدارية ويساهم في تحقيق أفضل النتائج وتحويل الأعمال المخطط لها إلى مخرجات قابلة للقياس ويحدد الأهداف بوضوح، داعياً الى بذل كل ما من شأنه أن يرقى بعمل الجمعية في مجال العمل الخيري وتطوير آلياته في المنطقة.واعتمد خلال ترؤسه أمس اجتماع الجمعية بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة الخطتين الإستراتيجية والتنفيذية اللتين ستسير عليهما الجمعية للأعوام القادمة، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومدير عام الجمعية الدكتور محمد الثويني، وأعضاء اللجنة الاستشارية للجودة والتطوير بالجمعية.واستعرض عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود المشيقح جهود ونشاطات الجمعية. وقدم مستشار التطوير الدكتور عبدالله الشتيوي شرحا مفصلا عن إستراتيجية الجمعية وآلية تنفيذها لمدة 5 سنوات قادمة.من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة القصيم نسخة من الإصدار الخاص بلجنة الأهالي «عنيزة الماضي والحاضر والمستقبل»، وذلك خلال استقباله في مكتبه في بريدة أمس محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، يرافقه رئيس لجنة الأهالي محمد القاضي، وأعضاء لجنة الأهالي.