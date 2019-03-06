أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن جامعة الباحة حققت منذ انطلاقتها قبل 13 عاما، مكانة علمية ومعرفية، مزاحمة في هذا التنافس الشريف جامعات عريقة لها السبق في الميدان الأكاديمي، مشيرا إلى منافستها بمخرجاتها تلك الجامعات في زمن وجيز من خلال إعداد برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتهيئة خريجيها وتزويدهم بالتنوع المعرفي والثقافي والفكري ليساهم في تحقيق طموحات القائمين على التعليم العالي في هذا الوطن، لافتا إلى أن الجامعة قدمت مناشط وبرامج وفعاليات نوعية عكست رغبتها الطموحة في مسابقة الزمن لتسجل حضورها في مشهدنا الثقافي والفكري والمعرفي والعلمي وبحضور لافت ومميز.وأعرب خلال رعايته أمس حفل تخريج الدفعة الـ13 من طلاب وطالبات جامعة الباحة للعام الجامعي 1439 - 1440هـ، الذي أقيم بالصالة المغلقة بمدينة الملك سعود الرياضية بمدينة الباحة، عن سعادته لمشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم بالتخرج.وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين أن الدفعة 13 تضم 5350 خريجا وخريجة، منهم 809 خريجين وخريجات من حملة درجة الماجستير، و83 من حملة الدبلوم المتوسط، و4424 لدرجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والأدبية والتربوية.وتضمنت احتفالية التخرج لوحة قدمها الخريجون بعنوان «وطن الجميع»، وشاهد الحضور أوبريتا بعنوان «أعز ذكرى»، وعرضا مريئا عن أعداد الخريجين من كليات الجامعة وفروعها في مختلف المحافظات.من جهة ثانية، استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بمكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ سعيد بن بريك القرني الذي صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه عضوا بالمحكمة العليا بالرياض.