ثمن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز الدور الذي تؤديه مراكز الدعوة والإرشاد في الدعوة إلى الله، وتعزيز الوسطية والانتماء الوطني، ونشر العلم الشرعي الصحيح بما يكفل حماية المجتمع من التأثر بالفتن والإرهاب. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة سعد بن مديسيس السويلمي بمناسبة تعيينه.واستمع الأمير فيصل بن نواف لشرح عن عمل المركز والخطط الجاري إعدادها، والجهود المبذولة في سبيل الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع.وفي السياق، استعرض أمير منطقة الجوف جهود الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة «بشراكم» والدور النسائية فيها ودورها في تربية الناشئة على هدي القرآن الكريم، والتخلق بأخلاقه، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد السويلمي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.