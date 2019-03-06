طالب أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باستحداث فرع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في المنطقة، لتتكامل مع الجهات الرقابية الأخرى في تحقيق الأهداف السامية العامة التي تتضمن مكافحة الفساد، وصون المال العام، مثمناً الدور الذي تؤديه الهيئة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشدداً على حرص الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها على التعاون مع الهيئة في كل ما من شأنه بلوغ الهدف.جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، والنائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل.