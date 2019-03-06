استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، سفيرة بلجيكا لدى المملكة السيدة دومينيك مينور.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها فرص تعزيز العلاقات بما يحقق تطلعات قيادة البلدين الصديقين.وعبَّرت سفيرة بلجيكا عن سعادتها لحسن الاستقبال، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده كافة مناطق المملكة ومن بينها المنطقة الشرقية، التي تشهد نمواً كبيراً في كافة المجالات، متمنية للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.