أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالتعاون مع مركز الممارس المحترف، في جامعة الملك عبدالعزيز، برنامج «الممارس المحترف»، للمساهمة في تنمية وتطوير مهارات 100 من منسوبي الجامعة، بحضور عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور فريد الغامدي.وأوضح الدكتور الغامدي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن اهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل لتأهيل وتدريب منسوبي ومنسوبات الجامعة، وتطوير مهاراتهم العملية وتنمية المعارف لديهم.وأشار إلى أن البرنامج سيستمر على مدى 8 أشهر، ويشتمل على أربعة محاور، سيتعرف خلالها المشاركين على تطوير أدائهم في إدارة الذات، وبناء القدرة الذاتية للتعامل مع معطيات العمل وتطوير المستوى المعرفي، ويستهدف المحور تطوير مهارة التأقلم مع بيئة العمل واكتساب مهارة التخطيط والتنظيم والتعلم المستمر.وسيحتوى المحور الثاني للبرنامج عن الأداء المتميز، لتطوير مهارات القدرة على تقديم إنجازات ومخرجات متميزة في العمل، واكتساب مهارات التكامل مع الوظيفة وبلورة النتائج والتطوير المستمر، وإنجاز الأعمال بكفاءة، وسيتعرف المشاركين في المحور الثالث التفكير المتطور، ويهدف إلى اكتساب القدرة على التفكير المتطور فيما يجب تنفيذه من أعمال ويستهدف مهارة التفكير المنهجي ومهارات حل المشكلات وصناعة القرار والإبداع والابتكار.وسيشتمل المحور الرابع على إكساب المتدربين مهارة التعاون الفعال، ويهدف إلى تفعيل القدرة على التواصل الفعال مع الأطراف المحيطة للتعامل مع إنجازات ومخرجات العمل وروح الفريق الواحد، وكذلك تعلم مهارة الاتصال وخدمة المستفيدين وتحفيز الآخرين.