استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة المعين حديثا فؤاد العمري، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.وهنأ الأمير بدر بن سلطان، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة بمناسبة تعيينهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم.من جهته، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة عن شكرهم وتقديرهم للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.