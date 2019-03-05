أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لاعب وسط وست هام الإنجليزي ديكلان رايس، بات بإمكانه أن يمثل منتخب إنجلترا في المسابقات الدولية، بدلا من إيرلندا، بعدما تقدم اللاعب بطلب رسمي مطلع هذا العام.وقال متحدث باسم فيفا: «بإمكان فيفا أن يؤكد أنه تمت الموافقة على تمثيل ديكلان رايس لمنتخب إنجلترا بدلا من جمهورية إيرلندا».وكان رايس تقدم الشهر الماضي بطلب من الفيفا لتبديل منتخب بلاده، وأوضح ذلك في بيان جاء فيه «فخري لارتداء القميص الإيرلندي متأصل بنسبة 100%. في النهاية هو قرار شخصي اتخذته بقلبي وعقلي، بناء على ما أعتقد أنه الأفضل لمستقبلي».ولد رايس (20 عاما) في لندن، ولكون أجداده يتحدرون من إيرلندا يعتبر نفسه «صاحب جنسية مختلطة».ولعب رايس مع المنتخب الإيرلندي 3 مباريات، ولأنها كانت ودية شرعت الباب أمام لاعب وست هام لإمكانية الدفاع عن ألوان منتخب آخر، وهذا بالفعل ما أعلنه الشهر الماضي، عندما قرر اللعب لصالح «الأسود الثلاثة»، في خطوة حظيت بموافقة فيفا.وكان رايس لعب لشباب إيرلندا، قبل أن يخوض 3 مباريات ودية مع المنتخب الأول أمام؛ تركيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.وسبق للاعب وسط إستون فيلا الإنجليزي جاك غريليش أن أقدم في العام 2016 على الخطوة ذاتها، بعدما فضّل الدفاع عن ألوان قميص إنجلترا بدلا من إيرلندا.وتحت إشراف المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، بات رايس لاعبا أساسيا في وست هام هذا الموسم، وخاض 26 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالها هدفين.