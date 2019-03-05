استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة «بشراكم» سعد بن مديسيس السويلمي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.واستمع أمير المنطقة إلى شرح عن جهود الجمعية والدور النسائية فيها ودورها في تربية الناشئة على هدي القرآن الكريم، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، والعمل بأحكامه، ليكونوا مواطنين صالحين معتزين بدينهم وأمتهم ووطنهم، كما اطلع على مشاركة الجمعية في عدد من المسابقات المحلية والدولية.ونوه أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من رعاية كريمة للقرآن الكريم، ودعم للجمعيات الخيرية للتحفيظ القرآن الكريم ونهوضها في تأدية رسالتها؛ لافتاً إلى أن أثر هذه الجمعيات الخيرية هو المحافظة على التمسك بالقرآن الكريم لبناء جيل متزن يتحلى بأخلاق القرآن الكريم، داعياً الله للجميع بالتوفيق والسداد.