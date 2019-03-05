واصل اللاعب الهلالي محمد الشلهوب إبداعاته الفنية، بعد أن أهدى فريقه أول 3 نقاط له في دور المجموعات، بعد فوز فريقه على العين الإماراتي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، إذ سجل هدفاً جميلاً لفريقه، وانتهى اللقاء بهذا الهدف الذي تزامن مع مولود الشلهوب الجديد (بندر)، فيما احتفل الشلهوب بقدوم المولود بطريقته الخاصة. وبهذا الهدف يضع المبدع والخلوق داخل وخارج الملعب محمد ‬‏الشلهوب بصمته في أي مباراة يشارك فيها. من ناحية أخرى، تلقى الشلهوب ‏تحية جماهيرية كبيرة من جماهير العين الإماراتي، ‬بعد تغييره في الشوط الثاني، ليؤكد محبة الجميع له، بعد أن فرضها بأخلاقه وعطائه خلال مسيرته الكروية.