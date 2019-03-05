استقطبت أكثر من 70 شركة في القطاع الخاص، 15 ألف شخص، من أصحاب الأعمال والمختصين ورواد ورائدات الأعمال والباحثين والباحثات عن العمل والطلاب والطالبات، يمثلون مختلف الفئات العمرية، خلال ملتقى الرياض 2019 للتوظيف الذي أسدل الستار على فعالياته وسط حضور المهتمين من الجنسين.فيما تجاوزت الفرص الوظيفية المطروحة في الملتقى 18 ألف فرصة وظيفية متنوعة بين القطاعين الخاص وشبه الحكومي المشغل لبعض القطاعات الحكومية، لجميع التخصصات والمؤهلات العلمية والوظيفية «المهنية والإدارية والهندسية والصحية».وطرحت الشركات الشواغر الوظيفية لديها، وسط تسهيلات في إجراءات المقابلات الشخصية، كما مكن الملتقى الباحثين والباحثات عن العمل من إمكانية التسجيل وقت حضورهم لمن لم يتمكن من التسجيل المسبق، وتوجيههم للشركات عبر 3 مراحل، وانتهاء بالمقابلات الشخصية.كما وفر الملتقى أكثر من 63 مختصا لإقامة المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة، للباحثين ومرتادي الملتقى، التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتطويرها، إضافة لتهيئتهم لسوق العمل من خلال الجلسات الإرشادية، موجهة إلى نقاط القوة والضعف وتعزيز الإيجابية.