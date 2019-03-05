قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الثلاثاء): أن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وصل إلى مرحلة حرجة من المفاوضات، مع الاتحاد.وبدأ المسؤولون البريطانيون المعنيون بملف بريكست مساء اليوم في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، محادثات، في ظل سعيهم للحصول على دعم الاتحاد لحل الخلافات في لندن، قبل الموعد المقرر الوشيك لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي الشهر الحالي.وباشر المستشار القانوني للحكومة البريطانية جيفري كوكس، ووزير شؤون بريكست ستيفن باركلي، محادثاتهما مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، بحسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد لوكالة فرانس برس، وسط مؤشرات تصالحية من الجانبين.