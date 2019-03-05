تحفظت أمانة المدينة المنورة، على كامل كميات التمر الموجودة داخل المنشأة التي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يؤكد وجود «تمر مجروش» بها، وذلك إلى حين صدور النتائج من المختبر.وقالت الأمانة في بيان أصدرته اليوم (الثلاثاء)، إنه بالفعل تبين وجود «تمر مجروش» مجهول المصدر كما هو موضح في المقطع المتداول والمنتج عبارة عن تمور مصنعة، مضاف إليها مواد مجهولة ولا توجد بطاقة تعريف بالمواد الغذائية، وعند فتح بعض العبوات من قبل المختصين وجدت علامات للتلف والفساد على التمور المصنعة والمادة البلاستيكية بسبب سوء التخزين.ولفتت إلى أن المنشأة مغلقة منذ فترة، حسب إفادة صاحبها، وتبين أن رخصتها منتهية بتاريخ 1440/2/6، كما وجد في المحل منتجات تمور مصنعة ومعبأة مجهولة المصدر، ولايوجد عليها بطاقة تعبأة ولامصدر التصنيع، ولا يوجد عليها تاريخ الإنتاج وتقع هذه الملاحظات ضمن مخالفة سوء التعبئة والنقل والتخزين، مبينة أن درجة حرارة المنشأة عالية لانعدام التهوية والتكييف، مايؤدي إلى فساد المواد الغذائية، بينما العامل بالمنشأة لا يحمل شهادة صحية، مع وجود معمول منتهي الصلاحية بتاريخ 2018/12.