وقَّعت وزارات الصحة والدفاع والداخلية خمس اتفاقيات تدعم نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الثلاثاء) في الرياض، والذي جاء في إطار جهودها لتحقيق التواصل مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، والتعريف باستراتيجية الشركة لتنظيم الشراء الموحد بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءة الانفاق الحكومي.وشهد الحفل توقيع 5 اتفاقيات، منها اتفاقيتين مع وزارة الصحة، نصت على تخصيص ميزانيات المشتريات الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة إلى شركة «نوبكو»، ونقل ملكية المخازن الطبية الرئيسية التابعة لوزارة الصحة إلى شركة «نوبكو»، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة مشروع نقل سلاسل الإمداد والتموين الطبي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الدفاع إلى شركة «نوبكو»، واتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وشركة «نوبكو»، واتفاقية أخرى مع مستشفى قوى الأمن لتطبيق منصة السوق الإلكتروني.من جهته، عبَّر الرئيس التنفيذي لشركة «نوبكو» فهد الشبل عن سعادته بتوقيع الاتفاقيات مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤكد جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتمكين المشتريات الحكومية بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، مشيداً بتعاون الجهات ذات العلاقة لتفعيل الشراكات بما يخدم قطاع الرعاية الصحية ويسهم في دعم الأهداف التي تسعى «نوبكو» إلى تحقيقها.وأشار إلى استراتيجية «نوبكو» لتطوير نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، لسد حاجة المرافق الصحية بأحدث المنتجات الطبية وبأسعار تنافسية وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة، موضحاً دور «نوبكو» كسلسلة إمداد ذات قيمة توفر أعلى مستويات الجودة والشفافية في إدارة وتموين الإمدادات الطبية للمنشآت الصحية، وتعمل مع شركائها على تقديم رعاية استثنائية للجميع وفق منهج جديد يستند على قوة التقنية المتكاملة والاتصال.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نوبكو»: «الشركة تعمل ضمن منظومة صحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتمكين المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي وتنظيمه، من خلال تأسيس نظام متطور لإدارة الشراء الموحد يساعد الجهات الصحية بتوفر حاجتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث ساهمت نوبكو خلال العام الماضي فقط في توفير 7,919 بند طبي بمشاركة 47 جهة صحية حكومية كانت حصة المصانع الوطنية فيها 17,6 في المئة، مستندة على بنية تحتية بتقنيات حديثة تُعزز التحول الرقمي وأتمتة وتطوير النظم لتحقيق كفاءة الأعمال والإيفاء باحتياجاتها الحالية والمستقبلية، كما تعتمد نوبكو على كفاءات وطنية مؤهلة تدير كافة العمليات التشغيلية والإدارية، وذلك بعد أن قفزت نسبة توطين الوظائف في الشركة من 70 في المئة خلال عام 2017 إلى 90 في المئة في العام 2018.وبيَّن الشبل حجم المشروعات والمبادرات التي تعمل نوبكو على إطلاقها خلال العام الحالي، وتتمثل في إطلاق الدليل الموحد للبنود الطبية، ونظام إدارة العقود الذكية لتنظيم العلاقة بين الموردين والجهات الصحية، إضافة إلى خدمة وصفتي ومنصة السوق الإلكتروني.من جانبه، أشار مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في نوبكو سلطان المرشد، لأهمية مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في ترسيخ التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتفتح آفاق جديدة للتواصل مع المؤسسات الإعلامية، مما يُسهم في تعزيز قيمة نوبكو ضمن المشهد الإعلامي كشركة وطنية تعنى بتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة، وتعمل وفق شراكات استراتيجية لتحفيز الصناعة الوطنية لتمكين المحتوى المحلي وتوظيف الكوادر الوطنية بما يدعم رؤية 2030، ويلبي تطلعات الدولة لتمكين المشتريات الحكومية وتشجيع الاستثمارات إضافية تحقق التنوع الاقتصادي المطلوب.وهذا وقد حضر الحفل ممثلون لشركاء نوبكو الاستراتيجيين في عدد من الجهات الحكومية والجامعات السعودية، كما شارك ممثل وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.