أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد طلب مرئيات العموم حول مسودة «الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء»، ومسودة «الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية نوع (ب) لتقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص».ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa)، حاثة الجهات ذات العلاقة والعموم على ضرورة تقديم جميع الملحوظات والمرئيات بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وجدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني (IMT2020-IoTcitc.gov.sa)، علماً أن الموعد الجديد لتسلم المرئيات هو يوم الخميس بتاريخ 1440/7/14 الموافق 2019/3/21.