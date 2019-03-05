استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة اليوم (الثلاثاء)، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، الذي ودع الجبير بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن تقديره للجهود التي بذلها سفير الصين في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.