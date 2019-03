حصدت مجموعة mbc المركز الأول في الشرق الأوسط لأكبر عدد مشاهدات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2018، كما جاءت في المركز 37 عالميا عن فئة «صُنّاع الإعلام» Global Media Properties - Media Creator، وذلك بعد منافسة شرسة مع 3200 اسما من كبار صناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية والعلامات التجارية الرائدة حول العالم.وبهذا الإنجاز دخلت mbc الـ100 الأوائل عالميا بناء على التصنيف العالمي لجوائز VideoAces السنوية من TubularLabs العالمية المتخصّصة في قياس وتحليل وتصنيف نِسب مُشاهدة الفيديوهات عبر مواقع الإنترنت على مختلف المنصّات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي تتوّج الشركات الإعلامية والعلامات التجارية صاحبة الفيديوهات الرقمية الأكثر مشاهدةً حول العالم.وبذلك، تكون «مجموعة MBC» خلّفت وراءها أسماء بارزة وعريقة من بين المؤسسات الإعلامية العالمية وصنّاع المحتوى، فحلّت بذلك قبل العديد من تلك الرائدة التي تمكّنت من بلوغ قائمة الـ 100، على غرار:Netflix وRT وKBS World TV وMasha and the Bear، وUS Today، وUS Agency for Global Media، وSKY PLC، وabc News، وPops Worldwide، وGMA، وغيرهم.وصرحت TubularLabs في وقت سابق، أن عام 2018 حقق رقماً قياسياً من حيث كمية المحتوى الرقمي (الفيديو) المحمّل على الإنترنت عبر المنابر الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ طول تلك الفيديوهات مجتمعة - والتي يناهز عددها نحو 804 ملايين فيديو - ما يعادل زمنياً نحو 6500 عام! أي بواقع زيادة قدرها 46% في الفيديوهات المُحمّلة مقارنةً بعام 2017.من جانبه قال طارق القزّاز، رئيس قسم الإعلام الرقمي والخدمات الإبداعية (DMCS) في المجموعة: سعت خطتنا للعام الماضي للتفوق على أنفسنا، لنكون أكبر علامة تجارية إعلامية للفيديوهات الاجتماعية في الشرق الأوسط، ومن ضمن أوائل العالم. مرجعا الإنجاز إلى التزام فرق العمل وفهمهم طبيعة احتياجات المشاهدين تحت شعار: «حيث يوجد مشاهدون.. توجد mbc».