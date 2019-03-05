أكد الشيخ سلطان بن سحيم أن مواصلتهم في المطالبة بحقوق القطريين التي سُلبت منهم من قبل نظام الحمدين الحاكم في الدوحة يثبت أنهم على الطريق الصحيح، وذلك مع تكشف ممارسات التعدي من قبل حكومة قطر ضد أبناء القبائل، وآخرها ما تم كشفه حيال التجاوزات بحق أبناء «الغفران».وقال سلطان بن سحيم عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «كل يوم تتضح الحقائق ويكشف الله المستور من الجرائم في حق إخواني الغفران، لكن شجاعتهم وصمودهم وإنجازاتهم هو ما يؤكد أننا على طريق الحق والنصر بإذن الواحد الأحد».