وقعت جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة اليوم (الثلاثاء) عقد شراكة قانونية مع لجنة محامي وموثقي غرفة مكة، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور مؤسس ورئيس جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس، ورئيس لجنة المحامين المحامي بدر بن فرحان الروقي، وأعضاء اللجنة، وذلك لإعلان اتفاقية الشراكة القانونية بين جمعية الإرادة واللجنة على بنود عديدة كان أهمها دعم الجمعية بتقديم الاستشارات القانونية في مختلف مناشط الجمعية والترافع عن الجمعية وتمثيلها أمام الجهات القضائية.وتم التوقيع بعد اكتمال نصاب اللجنة وبحضور أمين الغرفة التجارية بمكة إبراهيم برديسي؛ ويأتي ذلك في طور تعزيز الشراكات المتعددة من قبل الجمعية مع الجهات الداعمة بمختلف الأعمال.وأعرب الدكتور عمار بوقس عن شكره لنخبة محامي مكة برئاسة المحامي بدر الروقي حيث إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الجمعية في توسع شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة والتي تحرص الجمعية على أن تكون شراكات ذات نتائج إيجابية للطرفين.من جهته، علق على المحامي بدر بن فرحان الروقي على الاتفاقية بأنها تمنح الجمعية حق الاستشارات القانونية وكل ما يتعلق بها كون جمعية الإرادة جمعية ذات توجه كبير وأهداف سامية تغذي الوطن بكوادر من أبنائه الموهوبين من ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة، ونحن فخورون بهذه الاتفاقية.