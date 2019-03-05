رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم (الثلاثاء)، اجتماع مجلس المنطقة الذي جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة.وفي مستهل الاجتماع قدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضاً عن أعمالها، ويأتي في مقدمتها تطوير نقطة الشميسي، التي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، كذلك مقترح مشروع الجدار الإلكتروني للحد من دخول مخالفين أنظمة الحج للمشاعر المقدسة.ثم استعرضت لجنة التنمية العمرانية والمشروعات، أعمال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، فيما قدمت لجنة متابعة العشوائيات رصداً لعددٍ من المواقع التي تعاني من التشوه البصري، وجرت مناقشة تولي الأمانات إعداد دراسات متكاملة عن هذا الجانب مع وضع الحلول لها.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.