عقدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اجتماعًا مع مسؤولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس، في إطار تفعيل الشراكة بين الجهتين ضمن برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي.

وبحث الاجتماع الموضوعات المتعلقة بحصر توثيق المواقع والمساجد التاريخية وإعداد الدراسات التوثيقية ومراجعة الدراسات العلمية السابقة وعقد ندوتين بهذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد نشرات تعريفية وأفلام وثائقية تبرز المواقع والمساجد التاريخية وأهميتها وتاريخها والأحداث المرتبطة بها.

كما بحث المجتمعون مشاركة الجامعة في تنفيذ دورات تدريبية في مجال الإرشاد السياحي وتنفيذ دبلوم الإرشاد السياحي والتعاون في إعداد مسارات سياحية لمواقع التاريخ الإسلامي والتعريف بها، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والندوات والمعارض المختلفة ومشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في أعمال المسح الأثري والتنقيب في المواقع التاريخية.