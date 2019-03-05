أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الثلاثاء) منخفضاً 4.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8561.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، إعمار، الغاز، الوطنية للتعليم، والمعذر ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات رعاية، المراعي، أسمنت ينبع، الطيار، وبتروكيم فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و3.29%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، جبل عمر، كيان السعودية، إعمار، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات جبل عمر، الراجحي، دار الأركان، سابك، وإكسترا هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 3.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3647.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 39 ألف سهم تقاسمتها 147 صفقة.