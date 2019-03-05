تسلمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الجوف أول المواقع الميدانية لتنفيذ جداريات فنية، عقب عقد اللقاء بينها وبين أمانة الجوف بحضور مجموعة من الفنانين والفنانات بمختلف الفنون البصرية، لتقوم الجمعية بمساهمة الفنانين بتنفيذ أعمال فنية بمختلف مدينة سكاكا.

وكشف مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى عن تفاعل أمانة المنطقة وتخصيص أولى المواقع لتنفيذ الأعمال الفنية والتي ستتضمن أعمال النحت والرسم والفن التشكيلي، مقدماً شكره وتقديره لأمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي على تفاعله السريع والمباشر مع الجمعية ودعمه لأعمالها.

وأوضحت منسقة الفنون التشكيلية والخط العربي تسواهن الرويلي أن الجمعية وجهت الدعوة للفنانين والفنانات لعقد اجتماع يتم من خلاله استقبال أعمال الراغبين والراغبات بالمشاركة بالأعمال الفنية، وتقرر عقد الاجتماع الخميس 7 مارس 2019 م بعد صلاة المغرب مباشرة في مقر الجمعية (المكتبة العامة) بجوار مدرسة فلسطين، على أن يتم تقديم مقترح العمل الفني مطبوعاً على ورق، وتحديد الاحتياجات لتنفيذ العمل.