أكد مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبد العزيز الحامد أن الجامعة تسعى لدعم الترابط والتحالفات الاستراتيجيّة بينها وبين المؤسسات الفاعلة؛ من خلال عقد الاتفاقيات الاستراتيجيّة التي تعود بالنفع على الطرفين، في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن مثل هذه الشراكات النوعيّة سوف تنعكس إيجابيًّا على مستوى خريجي الجامعة، ونوعيتهم وعلى تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تصقل خبراتهم، وتؤدي إلى منتجات نفتخر بها في الجامعة، وتسهم في بناء هذا الوطن، وتعزز الرعاية الصحيّة في المملكة. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة بين جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز ممثلة في معهد البحوث والخدمات الاستشاريّة، وبين التجمع الصحي الثاني بالرياض.

من جانبه بيّن الدكتور باتل بن خالد العنزي وكيل معهد البحوث والخدمات الاستشاريّة، ومدير الاتفاقيّة أن هذه الاتفاقية بما تضمنته من مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين تعد ذات أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة بين الجانبين الأكاديمي والصحي، واستثمار ما تزخر به جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز من طاقات وإمكانيات. مشيرًا إلى أن الاتفاقية بين الجامعة والتجمع الصحي الثاني بالرياض شملت العديد من المجالات التعليمية والتدريبية، وإنشاء برامج أكاديمية تأهيلية، والتوسع في البرامج القائمة، وعقد الندوات والمؤتمرات العلميّة المشتركة.

وقع الاتفاقية من جانب جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، ومن جانب التجمع الصحي الثاني المدير التنفيذي للتجمع الدكتور محمود عبد الجبار اليماني، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الصحية، وأعضاء التجمع الصحي الثاني بالرياض.