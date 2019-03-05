أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توفر 83 وظيفة شاغرة للجنسين بمسمى «أخصائي» على الكادر الصحي.وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن التقديم للوظائف يشترط أن يكون المتقدم سعوديا، وحاصلاً على البكالوريوس للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، وحاصلا على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.وأضاف: يبدأ التقديم بعد غد (الخميس) ولمدة أسبوع عبر الموقع الإلكتروني، ويشتمل على تخصصات المختبرات الطبية، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي، وتقنية قلب، والخدمة الاجتماعية، والتمريض، والأشعة، وطب طوارئ، وتثقيف صحي، وتقنية تخدير، وتغذية علاجية، وتقنية أعصاب، وذلك عبر الرابط:https://www.iau.edu.sa/ar/news/health-jobs-available-at-iau-2019.