أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس (الاثنين) اتفاقية مع غرفة جازان، لتدريب وتوظيف 500 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً تجارياً مستهدفاً بالتوطين.ووقع الاتفاقيات عن الصندوق مديره العام الدكتور محمد بن أحمد السديري، وعن الغرفة أمينها العام الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري، حيث تأتي الاتفاقية ضمن برنامج رفع مهارات الباحثين عن عمل لتوطين منافذ البيع التي ينفذها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.وبهذه المناسبة، أفاد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، بأن توقيع الاتفاقية يهدف لرفع مهارات الباحثين عن عمل الذي أقره الصندوق أخيراً وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص لتحقيق الهدف من هذا القرار في توطين النشاطات المستهدفة وفقاً لمعايير محددة تضمن تحقيق مستهدفاته بكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أن الصندوق يتطلع إلى مزيد من الشراكات في مناطق المملكة كافة لتدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في المهارات التخصصية التي يحتاجها المستفيد في الأنشطة المستهدفة مع ضمان توظيفه واستقراره الوظيفي -بإذن الله- من خلال آليات البرنامج والجهود التي نتوقعها من شركائنا في تنفيذه.من جانبه، أوضح أمين عام غرفة جازان أن الاتفاقية تأتي اتساقاً مع توجهات غرفة جازان في تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل القوى العاملة والإشراف على التنفيذ في الوحدات التدريبية التابعة لها وما لديها من إمكانات لتوظيف مخرجات برامجها التدريبية من الكوادر الوطنية ومتابعة استمراريتها على رأس العمل، مبيناً أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة ثمانية أيام بمعدل ست ساعات في اليوم، وذلك للتدريب على المهارات البيعية في محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد، والحلويات، وذلك تماشياً مع التوجهات التي تستهدف المزيد من التوطين لتحقيق رؤية الوطن 2030.