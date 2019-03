تأهلت الطالبة الموهوبة زينب المعلم من المدرسة الثانوية الثانية بصفوى إلى معرض مسابقة «إنتل آيسف» الدولية للعلوم والهندسة الثاني والستين، الذي ينعقد بمدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.



وجاء هذا التأهل في ختام الورشة التأهيلية للمشاركات الدولية للفائزين في التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الرابع «إبداع 2019» التي اختتمت أعمالها (السبت) لتكشف ترشح 20 من الطلبة، من بين 27 فازوا في التصفية النهائية.



وحلت الطالبة زينب المعلم في الترتيب الرابع في قائمة الطلبة المتأهلين، لتمثيل المملكة في أضخم معرض دولي للعلوم والهندسة على مستوى العالم لطلبة مدارس التعليم العام.



وكانت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، قد رشحت الطالبة زينب في قائمة ضمت 104 من الطلبة؛ لخوض التصفية النهائية في مجال علم الحيوان؛ لتحصل على المركز الثالث في هذا المجال، وجائزة كبرى من الجهة المنظمة، فضلاً عن جائزة خاصة من شركة «سيكوتي فور إن فترو بيولوجي» الأمريكية عن بحثها (Visual Monitoring Of Neural Activity In Hydra, An Organism Having One Of The Most Primilive Nervous Systems).



من جهته، قدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط جميل التهنئة، وخالص التبريكات إلى الطالبة الموهوبة زينب المعلم، ولأسرتها وقائدة مدرستها ومعلماتها، مشيداً بهذا الإنجاز النوعي الرائد، مثنياً على تمكنها من حسم المنافسة على مستوى مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الرابع «إبداع 2019».



ودعا العليط إلى تشجيع هذه المواهب، وتمكنيها من الاستفادة من إمكانات المؤسسات العلمية والبحثية، بوصفها رمزاً لطلبة المملكة الموهوبين والمميزين، داعياً لها بالتوفيق والسداد لخوض المنافسة الدولية الكبرى.